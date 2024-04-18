Недорогого соперника BMW и Audi от Mazda рассекретили официально. Фото

Новый премиальный кроссовер Mazda CX-80 2025 модельного года показали официально на фото. Японский недорогой соперник BMW из новой линейки компании окажется доступнее и намного практичнее.

Детали о машине сообщает Motor1. Новая Mazda CX-80 пришла на смену большому кроссоверу Mazda CX-8 и стала флагманом компании в Европе и Японии. Чтобы соответствовать ожиданиям семейных покупателей, новинка получила практичный салон с тремя рядами кресел.

Большой кроссовер Mazda построили на платформе пятиместной Mazda CX-60, которая соперничает с BMW X3. Однако в новинке из-за удлиненного кузова (4994 мм при колесной базе в 3120 мм) окажется больше места.

Дизайн CX-80 выполнили в актуальном корпоративном стиле бренда с компактными фарами и крупной фальшрадиаторной решеткой. Особенность профиля – вытянутый капот. Это необходимо для продольной установки длинного 6-цилиндрового мотора на заднеприводной платформе. Полный привод тоже будет.

В оснащении Mazda CX-80 – качественная отделка, современная мультимедийная система и технологичные ассистенты. Базовый дизельный вариант получил мощность 254 силы. Также покупателям предложат 327-сильный гибрид.

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