newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Лучшие новые электромобили 2023 года: список недорогих машин

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,5 т.
Cupra

Эксперты составили список лучших новых электромобилей 2023 года. Учитывали множество факторов, но у каждой машины есть своя особенность. В список поместили недорогие модели.

Для каждого электрокара специалисты выделили ключевую характеристику, благодаря которой машина опередила своих конкурентов. Список составили в Autocar. В нем были и довольно дорогие модели, но мы в OBOZREVATEL выделили только самые доступные.

Лучшие новые электромобили 2023 года:

  1. MG 4;
  2. Hyundai Ioniq 5;
  3. Fisker Ocean;
  4. Cupra Born.
MG 4
Видео дня

Список возглавил MG 4. Его преимущество – доступность, благодаря которой он кажется выгоднее многих конкурентов.

Далее – Hyundai Ioniq 5 с необычным ярким дизайном, который привлекает внимание. За ним в рейтинге следует Fisker Ocean с его большим запасом хода в 700 км.

Главная особенность Cupra Born – в спортивной управляемости. Именно как драйверский электромобиль производитель как раз и позиционирует модель.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новой Tesla Model 3, которая после обновления может получить сразу три мотора.