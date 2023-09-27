Лучшие новые электромобили 2023 года: список недорогих машин
Эксперты составили список лучших новых электромобилей 2023 года. Учитывали множество факторов, но у каждой машины есть своя особенность. В список поместили недорогие модели.
Для каждого электрокара специалисты выделили ключевую характеристику, благодаря которой машина опередила своих конкурентов. Список составили в Autocar. В нем были и довольно дорогие модели, но мы в OBOZREVATEL выделили только самые доступные.
Лучшие новые электромобили 2023 года:
- MG 4;
- Hyundai Ioniq 5;
- Fisker Ocean;
- Cupra Born.
Список возглавил MG 4. Его преимущество – доступность, благодаря которой он кажется выгоднее многих конкурентов.
Далее – Hyundai Ioniq 5 с необычным ярким дизайном, который привлекает внимание. За ним в рейтинге следует Fisker Ocean с его большим запасом хода в 700 км.
Главная особенность Cupra Born – в спортивной управляемости. Именно как драйверский электромобиль производитель как раз и позиционирует модель.
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