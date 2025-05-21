Долгожданный кроссовер Toyota RAV4 6 поколения рассекретили официально

Новая Toyota RAV4 6 поколения является долгожданным представителем популярного сегмента недорогих кроссоверов. Автомобиль уже полностью рассекретили в ходе официальной премьеры.

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Подробности показали на мировом дебюте Toyota RAV4 2026 модельного года. Дизайн изменился полностью. Спереди появились новые фирменные фары Toyota С-образной формы. Они уже есть на Camry, гибриде Prius, электрокарах линейки bZ. Задние фонари получили геометричную форму и стильную графику.

Модель Toyota RAV4 Adventure 2026 отличается другими бамперами, увеличенным клиренсом и покрышками для бездорожья. Также есть широкая линейка дополнительного оборудования и аксессуаров. Отмечается, что такой внедорожник Toyota RAV4 подготовлен для более тяжелых условий.

На вершине линейки – модель Toyota RAV4 GR Sport 2026 года. Это кроссовер со спортивным характером и соответствующими настойками. Вдобавок дизайн отличается более смелыми решениями и бампером с крупными воздухозаборниками.

Мощность Toyota RAV4 GR Sport (плагин-гибрид) составляет 320 л.с. Кроме того, производитель модернизировали свои фирменные гибридные системы. Теперь гибрид Toyota RAV4 PHEV предлагает запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (150 км исключительно на электротяге).

В салоне Toyota RAV4 появилось несколько крупных экранов и современное оборудование. Также пространства в интерьере и багажнике стало больше благодаря увеличенным габаритам и квадратному силуэту.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 6 поколения сохранила свою формулу, но сделала сразу несколько шагов в сторону повышения популярности модели.

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