Новый большой кроссовер Ford дешевле Дастера представили официально
Большой кроссовер Ford Equator Sport 2024 модельного года представили официально. Соперник Toyota RAV4 прошел модернизацию, получил новый дизайн и оказался дешевле компактного бюджетника Рено Дастер. Машину показали на фото.
Ford уже готов отправить новый Equator Sport 2024 в продажу. После рестайлинга модель выглядит современнее и даже спортивнее. 4,7-метровый кузов предложит комфорт и пространство в интерьере.
Модель получила дизайн в стиле других внедорожников и кроссоверов Ford. Производитель изменил бамперы, переднюю решетку и фары. Автомобиль является альтернативой моделям Ford Kuga и Ford Escape.
Покупателям предложат обновленную информационно-развлекательную систему на увеличенном мониторе с поддержкой современных сервисов.
Моторная гамма включает два варианта – бензиновый двигатель на 170 сил и гибридную силовую установку мощностью 218 л.с. Цена Ford Equator Sport 2024 – от 18 000 долларов.
Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, в продажу отправилась новая недорогая модель Mazda.