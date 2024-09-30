Новый большой кроссовер Ford дешевле Дастера представили официально

Большой кроссовер Ford Equator Sport 2024 модельного года представили официально. Соперник Toyota RAV4 прошел модернизацию, получил новый дизайн и оказался дешевле компактного бюджетника Рено Дастер. Машину показали на фото.

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Ford уже готов отправить новый Equator Sport 2024 в продажу. После рестайлинга модель выглядит современнее и даже спортивнее. 4,7-метровый кузов предложит комфорт и пространство в интерьере.

Модель получила дизайн в стиле других внедорожников и кроссоверов Ford. Производитель изменил бамперы, переднюю решетку и фары. Автомобиль является альтернативой моделям Ford Kuga и Ford Escape.

Покупателям предложат обновленную информационно-развлекательную систему на увеличенном мониторе с поддержкой современных сервисов.

Моторная гамма включает два варианта – бензиновый двигатель на 170 сил и гибридную силовую установку мощностью 218 л.с. Цена Ford Equator Sport 2024 – от 18 000 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, в продажу отправилась новая недорогая модель Mazda.