Новые модели Dacia будут доступными и современными. Фото

Dacia работает над несколькими бюджетными автомобилями. Однако новые модели будут не только доступными, но и очень современными. Производитель расширит предложение в сегменте EV.

Компания готовит принципиально новый для себя автомобиль вместе с другими машинами. Как стало известно Carscoops, новая бюджетная модель Dacia присоединится к линейке недорогих популярных автомобилей уже до конца 2026 года.

Машину построят на агрегатах Renault Twingo E-Tech с ценой около 18 000 евро. То есть это по-настоящему доступный электрический автомобиль.

Отмечается, что новинку будут продавать параллельно с бюджетным электрокаром Dacia Spring. Производитель каким-то образом подчеркнет разницу между своими EV, чтобы не создавать внутренней конкуренции.

Кроме того, в компании уже работают над новой Dacia Sandero, у которой в том числе появится полностью электрическая силовая установка. Эти проекты разрабатывают в рамках планов вывести на рынок четыре новых EV.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал про знаменитые недорогие автомобили, которые скоро уйдут с рынка.