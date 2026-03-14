Скоро эти недорогие автомобили исчезнут: список машин

Знаменитые недорогие автомобили скоро уйдут с рынка и не продолжат свою жизнь в 2027 году. Это значит, что в сегменте доступных машин у покупателей сократится выбор.

Такие машины по разным причинам перестанут производить. Уже в 2026 году некоторые модели покинут глобальный рынок, другие перестанут продавать в конкретных странах. OBOZ.UA рассказывает об известных автомобилях, которые покинут шоурумы производителей.

Список получился разнообразным. По ряду причин эти известные автомобили исчезнут и не продолжат свою жизнь в ближайшей перспективе.

Какие недорогие автомобили исчезнут до 2027 года:

Acura TLX;

Cadillac XT4;

Dodge Hornet;

Ford Escape;

плагин-гибрид Kia Niro PHEV;

электромобиль Kia Niro EV;

Kia Soul;

Hyundai Ioniq 6 (на некоторых рынках);

Lincoln Corsair;

Nissan Versa (на некоторых рынках);

Nissan Ariya (на некоторых рынках).

