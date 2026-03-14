Скоро эти недорогие автомобили исчезнут: список машин
Знаменитые недорогие автомобили скоро уйдут с рынка и не продолжат свою жизнь в 2027 году. Это значит, что в сегменте доступных машин у покупателей сократится выбор.
Такие машины по разным причинам перестанут производить. Уже в 2026 году некоторые модели покинут глобальный рынок, другие перестанут продавать в конкретных странах. OBOZ.UA рассказывает об известных автомобилях, которые покинут шоурумы производителей.
Список получился разнообразным. По ряду причин эти известные автомобили исчезнут и не продолжат свою жизнь в ближайшей перспективе.
Какие недорогие автомобили исчезнут до 2027 года:
- Acura TLX;
- Cadillac XT4;
- Dodge Hornet;
- Ford Escape;
- плагин-гибрид Kia Niro PHEV;
- электромобиль Kia Niro EV;
- Kia Soul;
- Hyundai Ioniq 6 (на некоторых рынках);
- Lincoln Corsair;
- Nissan Versa (на некоторых рынках);
- Nissan Ariya (на некоторых рынках).
