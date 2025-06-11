Новую Toyota RAV4 превратят с совершенно другую модель: что известно

Новый недорогой кроссовер Toyota RAV4 2026 модельного года уже перестал быть секретом – долгожданный автомобиль следующего поколения полностью рассекретили. Теперь стало известно, что эту машину превратят в модель совершенно другого бренда.

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По информации Motor.es, в 2026 году на рынок отправится кроссовер Suzuki Across – копия Toyota RAV4 6 поколения. Актуальная модель тоже существует, но японский производитель сделает свой кроссовер современнее вслед за Toyota.

Как и прежде, модель Suzuki Across будет основана на мощном гибридном исполнении RAV4. Возможно,. кроме логотипов Suzuki, дизайн немного изменят (это касается бамперов и светотехники).

Стандартные гибриды Toyota RAV4 теперь предлагают 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. Последний предлагает запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (150 км исключительно на электротяге). Купить Toyota RAV4 6 поколения можно будет до конца 2025 года.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят компактный кроссовер Mazda нового поколения.