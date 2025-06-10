Новая Mazda CX-5 станет хитом: в сети показали недорогой кроссовер

Скоро состоится премьера недорогого кроссовера Mazda CX-5 следующего поколения. Популярная модель опять наверняка станет хитом в сегменте компактных кроссоверов. В сети показали этот автомобиль со смелым дизайном.

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Японский кроссовер составит конкуренцию Toyota RAV4 и другим представителям популярного сегмента. На канале AutoproMax показали машину в попытке угадать дизайн серийного варианта. Однако новинка будет выглядеть по-другому.

Новую модель Mazda CX-5 2026 модельного года ранее показывали на фото в ходе дорожных испытаний. На кузове была маскировочная пленка, из-за которой невозможно рассмотреть дизайн в подробностях.

Премьера – летом 2025 года. Автомобиль, скорее всего, станет немного крупнее. В то же время ожидается еще более стильный дизайн и качественные отделочные материалы в салоне Mazda CX-5 3 поколения.

Двигатель останется бензиновым объемом 2,5 л. Однако на базе этого мотора также появится гибридная модификация. Как и прежде, в качестве опции предложат полноприводную трансмиссию.

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