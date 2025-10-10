Дешевый соперник Sandero от Fiat готов к выходу на рынок. Фото

Новый Fiat Grande Panda на рынке будет соперничать с Dacia Sandero и другими компактными хэтчбеками бюджетного сегмента. В линейке подготовили самый доступный вариант.

Недорогой Fiat Grande Panda готов отправиться в продажу с базовым исполнением. Новый автомобиль показывает L'Argus на фото в начальной комплектации.

В основе модели Fiat Grande Panda – наработки Peugeot, Opel и других компаний Stellantis. Но дизайн уникальный. В салоне Fiat Grande Panda на месте центрального сенсорного монитора есть пластиковая панель – это особенность стартовой комплектации.

Также машину оснащают штампованными колесными дисками и простыми фарами. При этом цифровой щиток приборов есть уже в базовом исполнении.

Новый Fiat (завод в Сербии начал работу) будут продавать параллельно с актуальной Panda итальянского производства, которая продержится на конвейере как минимум до 2030 года. Покупатели смогут приобрести самый дешевый Fiat Grande Panda 2026 с 1,2-литровым бензиновым двигателем на 100 л.с. по цене от 15 900 евро.

