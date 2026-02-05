УкраїнськаУКР
Новую недорогую модель Hyundai 2026 года показали до премьеры

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
900
Hyundai Ioniq 3

Новая недорогая модель Hyundai Ioniq 3 дебютирует уже в 2026 году. Производитель заранее анонсировал этот автомобиль, и многое о нем уже известно. Машину показали на живых фото до премьеры.

Видео дня

Новый Hyundai Ioniq 3 станет доступным представителем сегмента электромобилей. Однако автомобилю придется соперничать с VW Golf из-за схожих размеров и популярного формата. Машину показывает Carscoops в ходе зимних испытаний.

Автомобиль на фото является серийным продолжением Hyundai Ioniq Three Concept, который ранее показали на выставке IAA 2025 в Мюнхене. Однако серийный автомобиль получит название Hyundai Ioniq 3.

Hyundai Ioniq 3

Производитель делает ставку на европейский рынок, где новинка будет позиционироваться выше Hyundai Inster. Скорее всего, новую модель Hyundai построили на базе бюджетного кроссовера Kia EV3.

Ориентировочная цена Ioniq 3 – около 30 000 долларов. Электромобиль может получить несколько вариантов мощностью до 300 л.с. Не стоит ожидать огромного запаса хода, но 400 км – реалистичное предположение.

