Новую недорогую модель Hyundai 2026 года показали до премьеры

Новая недорогая модель Hyundai Ioniq 3 дебютирует уже в 2026 году. Производитель заранее анонсировал этот автомобиль, и многое о нем уже известно. Машину показали на живых фото до премьеры.

Новый Hyundai Ioniq 3 станет доступным представителем сегмента электромобилей. Однако автомобилю придется соперничать с VW Golf из-за схожих размеров и популярного формата. Машину показывает Carscoops в ходе зимних испытаний.

Автомобиль на фото является серийным продолжением Hyundai Ioniq Three Concept, который ранее показали на выставке IAA 2025 в Мюнхене. Однако серийный автомобиль получит название Hyundai Ioniq 3.

Производитель делает ставку на европейский рынок, где новинка будет позиционироваться выше Hyundai Inster. Скорее всего, новую модель Hyundai построили на базе бюджетного кроссовера Kia EV3.

Ориентировочная цена Ioniq 3 – около 30 000 долларов. Электромобиль может получить несколько вариантов мощностью до 300 л.с. Не стоит ожидать огромного запаса хода, но 400 км – реалистичное предположение.

