Нового недорогого соперника Octavia и Civic от Kia показали в сети

Новая модель Kia K4 2026 года готова к соперничеству с VW Golf, Skoda Octavia, Honda Civic и другими недорогими и практичными автомобилями. Машина уже полностью рассекречена официально, ее показали в сети.

Новую Kia K4 готовят к выходу на рынок. Седан пришел на смену Kia Forte и Cerato. А хэтчбек заменил Kia Ceed. Детально машину показывает Autogefühl. В дизайне мы видим несколько очень интересных элементов яркой внешности.

Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно. Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши.

В линейке есть бензиновые двигатели объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). Со своей ценой Kia K4 от $21 990 (седан) и около 30 000 евро (хэтчбек) за базовый вариант занял выгодное положение в сегменте.

