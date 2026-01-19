Почти Tiguan: популярный недорогой кроссовер VW теперь будет другим. Фото

Новый Volkswagen ID.4 – это почти VW Tiguan в сегменте электрокаров. Именно такая роль отведена дебютанту. Недорогая модель претерпела модернизацию, которая превратила ее в другой автомобиль.

Кроссовер VW ID.4 2027 модельного года постепенно готовят к премьере. Новые фото показывает Autoevolution. Машину рассекретят после хэтчбека ID.3 к концу 2026 года. Ожидается, что внешность электрокара получится более однозначной и стильной, с привычными для бренда элементами.

Мы видим тестовый прототип, и он в целом использует кузов от прежнего автомобиля. Вдобавок на электромобиле Volkswagen заметны наклейки, которые выполнены в знакомом дизайне до модернизации. Но это отвлекающий маневр.

Однако изменением дизайна дело не обойдется – электромобиль претерпит более масштабную модернизацию. Анонсированы изменения в интерьере. Машина получит модифицированный мультимедийный комплекс (в работе системы ранее наблюдались проблемы) и увеличенное количество физических переключателей и настоящих кнопок.

