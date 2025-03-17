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Покупатели выбирают доступные автомобили: топ-10 популярных машин

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
441
Kia Sportage

Покупатели все еще не ведутся на обещания представителей индустрии прекратить продажи доступных автомобилей. Рынок чувствует себя спокойно, а самыми популярными моделями оказываются недорогие машины.

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Именно такие автомобили лидируют в рейтинге продаж самых популярных моделей по данным Focus2move. Появилась статистика мировых продаж новых автомобилей с начала 2025 года.

В лидерах оказались недорогие машины разных сегментов, которые намного дешевле премиальных моделей. Покупатели экономят, но отдают предпочтение известным производителям.

Toyota Camry XV80

Какие машины самые популярные в мире в 2025 году:

  1. Toyota RAV4;
  2. Toyota Corolla;
  3. Ford F-Series;
  4. Tesla Model Y;
  5. Honda CR-V;
  6. Volkswagen Tiguan;
  7. Chevrolet Silverado;
  8. Hyundai Tucson;
  9. Toyota Camry;
  10. Kia Sportage.

Как видно, в списке доминируют внедорожники и кроссоверы. Но и среди них – в основном недорогие автомобили. Также в списке есть несколько популярных седанов.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Renault сделала новую недорогую модель намного мощнее.