Покупатели выбирают доступные автомобили: топ-10 популярных машин

Покупатели все еще не ведутся на обещания представителей индустрии прекратить продажи доступных автомобилей. Рынок чувствует себя спокойно, а самыми популярными моделями оказываются недорогие машины.

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Именно такие автомобили лидируют в рейтинге продаж самых популярных моделей по данным Focus2move. Появилась статистика мировых продаж новых автомобилей с начала 2025 года.

В лидерах оказались недорогие машины разных сегментов, которые намного дешевле премиальных моделей. Покупатели экономят, но отдают предпочтение известным производителям.

Какие машины самые популярные в мире в 2025 году:

Toyota RAV4; Toyota Corolla; Ford F-Series; Tesla Model Y; Honda CR-V; Volkswagen Tiguan; Chevrolet Silverado; Hyundai Tucson; Toyota Camry; Kia Sportage.

Как видно, в списке доминируют внедорожники и кроссоверы. Но и среди них – в основном недорогие автомобили. Также в списке есть несколько популярных седанов.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Renault сделала новую недорогую модель намного мощнее.