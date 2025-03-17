Покупатели выбирают доступные автомобили: топ-10 популярных машин
Покупатели все еще не ведутся на обещания представителей индустрии прекратить продажи доступных автомобилей. Рынок чувствует себя спокойно, а самыми популярными моделями оказываются недорогие машины.
Именно такие автомобили лидируют в рейтинге продаж самых популярных моделей по данным Focus2move. Появилась статистика мировых продаж новых автомобилей с начала 2025 года.
В лидерах оказались недорогие машины разных сегментов, которые намного дешевле премиальных моделей. Покупатели экономят, но отдают предпочтение известным производителям.
Какие машины самые популярные в мире в 2025 году:
- Toyota RAV4;
- Toyota Corolla;
- Ford F-Series;
- Tesla Model Y;
- Honda CR-V;
- Volkswagen Tiguan;
- Chevrolet Silverado;
- Hyundai Tucson;
- Toyota Camry;
- Kia Sportage.
Как видно, в списке доминируют внедорожники и кроссоверы. Но и среди них – в основном недорогие автомобили. Также в списке есть несколько популярных седанов.
Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Renault сделала новую недорогую модель намного мощнее.