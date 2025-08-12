Новая недорогая модель Kia станет круче и всех удивит. Фото

Новую недорогую модель Kia EV2 готовят к премьере в 2026 году. Электрический автомобиль всех удивит топовым вариантом, который станет намного круче и мощнее стандартного исполнения.

Видео дня

Подробности сообщает Carscoops. Линейку модели возглавит новая Kia EV2 GT. Ожидаются два электромотора мощностью около 300 л.с. и полный привод. Разумеется, автомобиль получится быстрым.

Стильную модель ранее показали в ходе дорожных испытаний. Новинка по размерам меньше Kia EV3 и окажется дешевле. Фактически, это бюджетная модель среди корейских электрокаров. Ориентировочная цена – около 25 000 долларов.

Ранее появление модели Kia EV2 подтвердили официально в компании. Новый электрокроссовер получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове. Именно таким был концепт, но его внешность почти без изменений должна появиться на серийной машине.

Не стоит ожидать огромного запаса хода из-за бюджетного позиционирования, но 300-400 км – реалистичное предположение.

OBOZ.UA недавно рассказывал про новый недорогой и практичный электрический Ford.