Ford будет продавать недорогой автомобиль с огромным багажником

Новый недорогой автомобиль Ford для сегмента электрокаров окажется практичным автомобилем. Ведь это пикап, а такие машины очень вместительны. К премьере и последующим продажам модель готовят в 2027 году.

Как стало известно Motor1, производство модели Ford наладят на мощностях завода в Луисвилле, штат Кентукки (предприятие модернизируют), где до конца 2025 года остановят сборку кроссоверов Ford Escape и Lincoln Corsair.

Недорогой пикап, который могут назвать Ford Ranchero (историческое имя для линейки компании) разработают на новой платформе Universal EV Platform. Это архитектура, которая не только оптимизирует разработку разных доступных электромобилей, но также позволяет сформировать более эффективный производственный процесс.

Пока технические спецификации не раскрывают. Но известно, что цена пикапа Ford EV составит примерно 30 000 долларов. При этом производитель обещает вместительный багажник и просторный полноценный интерьер.

На данный момент бензиновая модель Ford Maverick – самый дешевый пикап компании. Судя по всему, новинка окажется электрической альтернативой похожего размера.

