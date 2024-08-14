Новая бюджетная модель Kia K4 оказалась еще дешевле: фото и цена

Новый бюджетный седан Kia K4 2024 года полностью рассекретили официально на красивых фото. Это долгожданный автомобиль привычного формата. Оказалось, что эта модель на самом деле даже дешевле, чем сообщалось ранее.

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О низкой цене Kia K4 сообщает Carscoops. Новая машина выступает в том же сегменте, что и Toyota Corolla или Skoda Octavia. Стоимость Kia K4 с эффектной внешностью стартует с 23 145 долларов. Но еще один ценник оказался даже меньше.

Дело в том, что в США у каждого нового автомобиля существует две цены: полная и базовая (без учета доставки). Так вот во втором случае новая Kia K4 стоит всего $21 990 за базовый вариант. Топовое исполнение оценили в $28 090.

Седан пришел на смену Kia Forte и Cerato. Мы видим несколько очень интересных элементов в ярком дизайне. Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно.

Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши. Вместе с элегантным обтекаемым силуэтом это делает седан похожим на купе.

В линейке есть бензиновые моторы объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). Со своей ценой Kia K4 занял выгодное положение в сегменте, хотя немного подорожал относительно предшественника. Kia Forte, которому новинка пришла на смену, стоит 20 000 долларов, родственная Hyundai Elantra – около 22 000.

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