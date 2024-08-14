Хотим в Украине: Mazda отправит в продажу недорогую новую модель. Фото

Модель Mazda 6 прошла неожиданную модернизацию и полностью сменила техническую составляющую. Недорогой автомобиль готов отправиться в продажу в Европе, даже несмотря на китайское происхождение. Значит, новинка может появиться и в Украине – многие покупатели хотели бы рассмотреть этот автомобиль.

Видео дня

На самом деле это недорогая машина из КНР. Changan Deepal SL03 – это китайский автомобиль, который использован в качестве основы для новой Mazda EZ-6. Детали о рыночном дебюте автомобиля сообщает Carscoops.

Новый электромобиль Mazda EZ-6 2025 модельного года компания ранее отправила в производство в Китае. В продажу машина отправится осенью 2024 года.

Крупный автомобиль выполнили в современном стиле японской компании с крупной панелью вместо фальшрадиаторной решетки и длинными фарами. Запас хода – около 600 км. Цена Mazda EZ-6 еще не объявлена, но за Changan Deepal SL03 просят около 20 000 долларов. Вот и ориентир.

Вдобавок покупателям предложат гибридный вариант модели. Запас хода в этом случае достигнет 1000 км. Производитель также ранее подал заявку на название модели Mazda 6e. Деталей об этой машине пока нет.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой кроссовер SsangYong.