Nissan убрал с рынка свою самую дешевую модель. Фото

Бюджетный седан Nissan Versa сняли с продажи на основном для этого автомобиля рынке. Это самая дешевая модель японского бренда в США, за которую просили менее 20 000 долларов.

Об этом стало известно Motor1. Бюджетник Nissan Versa покинул американский конвейер для рынка США в декабре 2025 года. Однако недавно появились первые фото Nissan Versa 2026 модельного года – машину готовят к премьере.

Возможно, после дебюта этот автомобиль появится в США. Но официальной информации об этом пока нет. Однако в целом производитель стремится усилить свои позиции в традиционных сегментах. И к выходу на рынок подготовили новый Nissan Altima 2026 модельного года.

Среди небольших изменений в автомобиле – декор, отделка и обновленное оснащение вроде беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto. Цена Nissan Altima 2026 – от 28 000 долларов.

Недавно компания рассекретила новый седан Nissan Sentra. Это еще более доступная модель меньшего размера. Цена Nissan Sentra 2026 модельного года стартует с $23 645.

