Недорогой кроссовер Nissan для большой семьи стал современнее. Фото

Модель Nissan Pathfinder предлагает комфорт и практичность в формате кроссовера для большой семьи. Для поддержания актуальности в конкурентном сегменте недорогой SUV сделали современнее.

Новый большой кроссовер Nissan Pathfinder 2026 модельного года уже представили официально. Подробности стали известны Motor1. Автомобиль получил деликатные изменения в дизайне и пересмотренные комплектации.

Цена Nissan Pathfinder 2026 стартует с 38 995 долларов. Кроссовер с тремя рядами кресел предлагают с 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 284 л.с. Все модификации оснащены полноприводной трансмиссией.

А недавно новый Nissan Pathfinder подготовили для китайского рынка – там модель вызвала ажиотаж у покупателей. Однако это совсем другая машина с технической точки зрения.

В Китае Nissan Pathfinder получил экономичный и мощный 2-литровый турбированный двигатель на 252 л.с. Этот агрегат используют и другие модели Nissan и Infiniti. Покупатели могут выбрать модификации с передним и полным приводом.

