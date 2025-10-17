Nissan полностью рассекретил дешевый большой седан: фото и цена

Новый седан Nissan N6 2026 модельного года оказался большим и по-настоящему дешевым автомобилем. Доступную модель полностью рассекретили на официальных фото перед выходом на рынок.

Модель Nissan N6 с 4,8-метровым кузовом крупнее и намного дешевле других седанов. Вдобавок автомобиль привлекает внимание дизайном и оснащается экономичной силовой установкой. Подробности стали известны Motor1.

Бюджетная модель Nissan N6 готовится к выходу на рынок. Очевидно, что внешность выполнили в стиле старшей модели Nissan N7. Здесь плавные линии и деликатная детализация. Судя по всему, такой стиль нравится покупателям.

Новый Nissan N6 получил гибридную силовую установку мощностью 210 л.с. с комбинированным расходом топлива 4,4 л/100 км. Цена Nissan N6 немного превышает 16 000 долларов в базовом исполнении.

Ранее старший седан N7 вызвал настоящий ажиотаж. Электрический бюджетник с вариантами мощностью 220 и 270 сил и запасом хода с самой крупной батареей емкостью 70 кВтч на 600 км оценили в 16 500 долларов.

