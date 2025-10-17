Забудьте про эти автомобили: 5 худших кроссоверов по мнению экспертов

На рынке б/у автомобилей даже когда-то дорогие кроссоверы привлекают покупателей низкими ценами. Однако про некоторые машины лучше сразу забыть, если хотите избежать потери своих денег. Эксперты назвали 5 таких моделей.

Специалисты iSeeCars назвали пять подержанных кроссоверов, которые теряют самый высокий процент своей первоначальной стоимости в сравнении с другими автомобилями. Эти б/у машины хуже других сохраняют свою цену. И это настоящая проблема для владельца. Возглавил антирейтинг электрокар Jaguar I-Pace.

Фактически, это неудачные автомобили для покупки на вторичном рынке. Даже несмотря на привлекательные цены, покупатель потеряет свои деньги. Такие модели дешевеют быстрее всех за 5 лет (процент потери указан в скобках).

Худшие кроссоверы с пробегом в 2025 году:

Jaguar I-Pace (72.2%);

Tesla Model Y (60.4%);

Jaguar F-Pace (59.8%);

Cadillac XT5 (59.6%);

Kia Niro EV (59.2%).

