Nissan показал сразу три недорогих кроссовера. Фото

Nissan активно обновляет модельную линейку. Производитель показал сразу несколько новых автомобилей – среди них три недорогих кроссовера. С ними можно ознакомиться на официальном фото.

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Об этом сообщает Carscoops. На коллективном "семейном" фото Nissan показал несколько новых автомобилей. Среди недорогих моделей отчетливо виден новый кроссовер Nissan Kicks. На некоторых рынках он выступает как альтернатива Nissan Juke.

Автомобиль выполнили в современном корпоративном стиле, машина похожа на другие новые кроссоверы Nissan. Внимание привлекают тонкие фары и широкая решетка под ними. Оригинально выполнены дневные ходовые огни, которые похожи на клавиши пианино.

На заднем плане – затемненный силуэт Nissan Murano 4 поколения. Ожидается, что автомобиль сохранит платформу предшественника, но получит другой кузов и более современный технологичный интерьер.

Третий кроссовер является загадкой. Информации о нем нет, но это может быть Nissan Leaf. Известно, что в третьем поколении знаменитый японский электрокар превратится в кроссовер.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, в сети показали возможный дизайн нового недорогого кроссовера Hyundai.