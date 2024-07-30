Следующий Hyundai Tucson 2025 показали в сети: каким будет недорогой бестселлер

Популярный недорогой кроссовер Hyundai Tucson – настоящий бестселлер, который знают почти во всем мире. Недавно автомобиль отправили в продажу после модернизации. А теперь в сети показали вариант модели 2025 года.

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Детали показали на канале TALK WHEELS. По-видимому, это попытка пофантазировать на тему нового кроссовера Hyundai Tucson следующего поколения. Дизайн выполнили в смелом стиле с эффектной внешностью..

Но это любительская работа, которая не имеет отношения к Hyundai. Результат интересный, но пока на рынок вышел модернизированный автомобиль после недавнего рестайлинга. Внешность осталась очень узнаваемой, и с первого взгляда изменения могут быть даже незаметны. Несмотря на то, что переднюю часть кроссоверу "нарисовали" заново.

Недавно обновленный корейский кроссовер поступил в продажу в Украине с привлекательной ценой от 1 138 500 гривен.

Моторы Hyundai Tucson 2024:

бензин 2 л (156 л.с.);

бензин 2 л (190 л.с.);

дизель 1,6 л (136 л.с.);

гибрид (235 л.с.).

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