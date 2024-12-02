Никогда их не покупайте: названы переоцененные авто

Выбор нового автомобиля – непростая задача, часто приводящая к чрезмерным затратам. Есть риск приобрести переоцененный автомобиль, который в процессе эксплуатации потребует постоянных вложений и ремонта. Некоторые автомобили не обладают достаточной ценностью, чтобы оправдать свои розничные цены, даже если учесть инфляцию.

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Независимо от вашего бюджета, в каждом сегменте есть несколько моделей, не оправдывающих стоимость. Им не хватает функций, качества материалов, мощности или технологий. Другие проигрывают близким конкурентам, которые стоят дешевле, имеют лучшие оценки и более высокую общую производительность. Эксперты обнародовали список переоцененных автомобилей.

Audi Q7 2025

Эксперты утверждают, что эта модель не оправдывает первоначальную цену от 60 тысяч долларов. Майкл Домингез, сертифицированный мастер-механик и специалист по автомобильным технологиям Мичиганского университета, говорит, что этот автомобиль занимает первое место в рейтинге переоцененных.

"Одна модель, которая сразу приходит в голову, – это Audi Q7. Хотя он может похвастаться роскошью, высокая стоимость обслуживания и минимальные улучшения по сравнению с прошлым годом затрудняют оправдание повышенной рекомендованной цены", – отметил эксперт.

Audi Q7 превосходят такие конкуренты, как BMW X5 и Lexus RX 350, оба предлагают подобные роскошные удобства по лучшей цене.

Cadillac Escalade

Стоимость Cadillac Escalade 2024 начинается с 81 895 долларов, но новая модель 2025 может варьироваться от 87 595 до 116 395 долларов без серьезного обновления.

Cadillac Escalade имеет много преимуществ, он не обязательно предлагает больше, чем Chevy Tahoe 2023 года, значительно более дешевый внедорожник с подобным двигателем и функциями. Вы по сути тратите деньги на название Cadillac, не получая существенных улучшений в производительности или технологиях.

Mercedes-Benz C-Class

Лиам Лукас, автомобильный эксперт и основатель Off Road Genius, не любит Mercedes-Benz C-Class – просто по его цене.

"Хотя это роскошный автомобиль с высококачественными функциями, его цена значительно выросла, опережая усовершенствование", – сказал эксперт.

Базовая модель начинается от 40 000 долларов. С дополнительными функциями цена может достигнуть 60 000 долларов, что неоправданно много, учитывая, что его конкуренты, такие как Audi A4 или BMW 3 серии, предлагают подобные или лучшие функции по более низкой или сравнительной цене.

Range Rover Sport

Стоимость Range Rover Sport колеблется от 83 700 до 180 000 долларов. Это не обычное предложение автомобиля. Хотя это роскошный внедорожник с возможностями бездорожья, конкуренты, такие как Jeep Grand Cherokee, предлагают подобные внедорожные качества и роскошь за небольшую долю стоимости. Пакет Grand Cherokee высокого класса Summit Reserve начинается от 71535 долларов.

Bronco Raptor

Роберт Лютерцо, инженер-автомобилестроитель и редактор Automotive Widget, называет Bronco Raptor "одним из самых дорогих транспортных средств 4×4 на рынке в этом году".

"Его ориентация на бездорожье может привести к компромиссам, когда дело доходит до повседневной практичности и комфорта", – отметил Лютерцо.

Агрессивная настройка подвески и внедорожные шины предлагают менее комфортное вождение на дороге. Кроме того, акцент на бездорожье может означать, что удобства, которые есть в других внедорожниках, либо отсутствуют, либо предлагаются как дорогостоящие дополнительные пакеты.

Rivian R1T

Rivian R1T является самым дорогим электромобилем с полным приводом. Как электрический пикап, Rivian R1 обслуживает относительно нишевый рынок, по крайней мере, на ранних стадиях. Этот ограниченный спрос может привести к более высоким производственным затратам на единицу, которые можно перевести на потребителя из-за более высокой цены.

BMW iX

Ник Робинсон, соучредитель Pick and Pull Sell Car, рынке подержанных автозапчастей, не верит, что технические характеристики BMW iX могут оправдать его цену, начинающуюся с высоких 80 000 долларов. Он считает, что такие конкуренты, как Tesla Model X, Audi e-tron и Mercedes-Benz EQC, предлагают гораздо больше за те же деньги.

"iX имеет противоречивый дизайн, небольшой посредственный запас хода и слабую производительность. Кроме того, он не оправдывает свою премиальную цену или название люксового бренда, и его не стоит покупать, когда на рынке есть лучшие и более дешевые альтернативы", – отметил Робинсон.

Toyota Sienna

Цена Toyota Sienna завышена. Производителей минивэнов немного, и Sienna на протяжении многих лет является одним из самых надежных вариантов.

Но в 2020 году Toyota сменила весь модельный ряд Sienna – цена которого начинается от 36 885 долларов США – на исключительно гибридные модели.

"Маленький двигатель может помочь сэкономить топливо, когда фургон пуст, но если он загружен для детских занятий спортом или семейного отдыха, водители заметят чрезвычайную нехватку мощности четырех цилиндров", – сказала Мелани Муссон, эксперт по автомобильной промышленности AutoInsurance.

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