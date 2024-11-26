Лучшие подержанные авто представительского класса: топ-8

Если вы хотите наслаждаться ежедневными поездками, произвести впечатление на своих коллег, стильно выделяться на автостоянке или просто почувствовать, каково это – ездить в авто премиум-класса, не обязательно брать безумные кредиты. Выбрав одну из лучших подержанных моделей представительского класса, вы получите современный стильный автомобиль, который также обеспечит высокий уровень производительности и комфорта, но по гораздо более низкой цене, чем в салоне.

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Представительские автомобили, как правило, предлагают более широкий спектр технологий. Эксперты АutoExpress обнародовали рейтинг лучших подержанных полноразмерных и компактных авто премиум-класса на вторичном рынке.

Volvo S90

В сегменте представительских автомобилей есть несколько многолетних фаворитов, а вот о Volvo S90 часто забывают. Это большое преимущество для покупателей б/у авто: низкая популярность S90 означает, что он часто имеет лучшую ценность, чем более очевидные немецкие альтернативы. Правда, на вторичном рынке выбор не столь велик, но можно найти выгодные предложения.

S90 вместе с версией универсала V90 поступил в продажу в 2016 году с дизельными двигателями D4 мощностью 187 л.с. и D5 с полным приводом на 231 л.с. Все они используют 2-литровые четырехцилиндровые двигатели. Годом позже был представлен V90 Cross Country (XC) со стандартным полным приводом и высотой дорожного просвета увеличенной на 65 мм; бензиновый двигатель T4 мощностью 187 л. также был добавлен в ассортимент, а опция T5 более мощной мощностью 245 л.с. появилась в августе 2018 года. Обновление 2020 принесло технологию мягкого гибрида для улучшения экономии топлива.

Tesla Model 3

Эксплуатационные расходы очень низкие. Эксперты говорят, что даже расходные материалы, такие как тормозные диски и колодки, служат дольше в электромобиле, чем в эквивалентном бензиновом или дизельном автомобиле благодаря системам рекуперативного торможения. Все Model 3 представлены как четырехдверные пятиместные седаны, причем разница между ними заключалась в аккумуляторной батарее и уровнях стандартного оборудования – модель Performance флагманская. Однако все Model 3 хорошо оснащены, с небольшими отличиями между разными выпусками.

BMW 5 Series

Более полувека BMW 5 серии был основной частью модельного ряда BMW, и в седьмом поколении (2017-2023) это был практически совершенный автомобиль. Оснащенный одними из лучших двигателей, маневренный, надежный, комфортный, изящный, с великолепным технологическим наполнением – BMW 5 Series действительно стал культовым.

Audi A4

Многое из того, что касается BMW 3 серии, также относится к одному из его заклятых соперников. Хотя Audi A4 имеет более низкий уровень управляемости, чем BMW, он также имеет качественную и надежную комплектацию, прекрасно спланированный салон, бензиновые и дизельные двигатели на выбор (хотя, в отличие от 3-й серии, здесь нет гибрида, подключаемого от сети). Есть варианты кузова – седан и универсал, оба из которых представлены в большом количестве на рынке подержанных автомобилей.

Mercedes E-Class

Роскошный, изысканный, безопасный, хорошо оборудованный и комфортабельный Mercedes E-Class – это один из тех автомобилей, о которых легко подумать, что они переоценены. Но попытайтесь по крайней мере провести тест-драйв. Вы убедитесь, что E-Class стоит каждой копейки.

BMW 3 Series

В течение десятилетий 3 Series был одним из самых полноценных компактных автомобилей с исключительным дизайном интерьера и эргономикой, отличным опытом вождения, отличным качеством сборки и эффективными бензиновыми, дизельными или гибридными силовыми агрегатами.

Lexus GS 450h

Сегодня в моде гибридные седаны представительского класса с самозаряжанием, но именно Lexus начал движение в 2006 году со своим оригинальным GS 450h. Более привлекательная версия второго поколения появилась в 2012 году.

Jaguar XE

2-литровый дизельный двигатель автомобиля мощный и экономичный. Ранние экземпляры не имеют лучшей информационно-развлекательной системы, а интерьер не так элитный, как у A4. Обновление в 2019 году привело к сокращению линейки двигателей XE до трех вариантов: есть 2-литровый дизель с турбонаддувом и мощностью 178 л.с. и пара четырехцилиндровых бензиновых агрегатов, производящих 247 и 296 л.с. соответственно.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг лучших авто года.

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