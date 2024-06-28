Неожиданный доступный кроссовер Renault на базе Geely показали на новых фото

Новый кроссовер Renault Grand Koleos 2025 модельного года оказался очередным расширением модельного ряда. Компания удивила неожиданным автомобилем, ведь разработала доступный кроссовер не самостоятельно.

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Официальная премьера Renault Grand Koleos 2025 уже состоялась. OBOZ.UA напоминает, что в основе использован недорогой китайский кроссовер. Фактически, это перелицованный Geely Monjaro.

Несмотря на то, что почти все кузовные элементы заменили, автомобили остались похожи как очень близкие родственники. Кузов получил квадратный силуэт, внимание привлекают фары простой формы и бампер с крупными воздухозаборниками. Все то же самое можно сказать и про Monjaro.

В движение кроссовер Renault Grand Koleos E-Tech Hybrid будет приводить гибридная силовая установка мощностью 245 л.с. Производство наладят в Корее, а прогнозированная цена Grand Koleos – от 20 000 до 30 000 долларов.

Ранее компания полностью рассекретила еще один кроссовер – Renault Symbioz. Это новый недорогой автомобиль 2025 модельного года. Длина кузова составляет 4413 мм при колесной базе в 2638 мм. По размерам автомобиль крупнее бюджетного кроссовера Renault Duster. А вот новый Grand Koleos еще крупнее с длиной 4780 мм.

OBOZ.UA уже рассказывал про новые недорогие модели Renault бюджетного сегмента.