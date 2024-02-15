Новую недорогую модель Skoda 2024 года показали на свежих фото

Новая Skoda Octavia 2024 года после рестайлинга представлена официально. Эта модель является одной из наиболее популярных в своем сегменте. А с новым дизайном машина обрела более строгую и стильную внешность. Недорогую модель после модернизации показали на свежих фото.

OBOZ.UA напоминает, что автомобилю в ходе рестайлинга заметно переработали внешность. В первую очередь это заметно в передней части кузова. Изменили оформление фар и заменили бампер.

На корме изменений произошло меньше – производитель модернизировал фонари и заменил бампер. Разумеется, в палитре появились новые цвета кузова, добавили другие колесные диски.

В салоне Skoda Octavia 2024 установили увеличенный до 13 дюймов монитор мультимедийной системы. Все модификации теперь оснащены цифровым щитком приборов.

Двигатели Skoda Octavia A8 2024 года:

бензин 1,5 л (114 л.с.);

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (204 л.с.);

дизель 2 л (115 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.).

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