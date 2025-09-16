Недорогой седан Hyundai показали с новым дизайном

Популярный недорогой седан Hyundai Elantra готовят к смене поколений с новым дизайном. Для 2026 модельного года автомобиль опять станет доступным соперником Skoda Octavia. Машину показали в сети.

Модель Hyundai Elantra 8 поколения недавно выехала на дороги для испытаний прототипа. Однако дизайн седана скрывают, хотя он уже готов. Машину показали на канале Digimods DESIGN. Авторы попробовали представить внешность новинки.

Известно, что дизайн Hyundai Elantra станет еще эффектнее. Появятся геометричные элементы, необычная светотехника и комбинированный декор.

Новая Hyundai Elantra будет построена на основе недорогой модели Kia K4 2025 года, которая уже официально рассекречена с кузовами седан и хэтчбек.

Стоит ожидать бензиновые двигатели объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). А возглавит линейку спортивная модификация Hyundai Elantra N мощностью около 300 сил. Цена Kia K4 – от $21 990 за базовый вариант. Это ориентир для прайса Elantra 2026 года.

