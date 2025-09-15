Самый дешевый кроссовер Opel вышел на рынок: цена и фото

Новый Opel Frontera 2025 года – самый дешевый кроссовер среди новых моделей производителя. Автомобиль не так давно рассекретили официально и показали на фото. Теперь он вышел на украинский рынок.

О машине сообщили подробности на сайте производителя. Opel входит в концерн Stellantis вместе с Peugeot, Citroen, Fiat и многими другими брендами. Поэтому компактный кроссовер Frontera получил знакомые технические решения. Дизайн выполнили в актуальном стиле компании с эффектной детализацией.

Новый Opel Frontera 3 поколения пришел на смену компактному кроссоверу Opel Crossland, но с 4,4-метровым кузовом оказался чуть крупнее. Автомобиль очень похож на новый Citroen C3 Aircross и фактически получил тот же кузов. Отличаются бамперы, оформление светотехники и колесные диски.

Новый Frontera построен на модульной платформе CMP. Это породнило новинку с Citroen C3, Peugeot 2008, Jeep Avenger и Fiat 600.

Пока в продажу отправили гибрид мощностью 136 л.с. Цена Opel Frontera в Украине – от 1 017 000 грн.

