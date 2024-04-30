Недорогой кроссовер Volkswagen превратился в стильный автомобиль от SEAT. Фото

Компания SEAT подготовила модернизированный кроссовер Cupra Formentor под имиджевым брендом для 2024 года. В основе автомобиля – недорогой Volkswagen Tiguan, который широко известен почти во всем мире. Но Formentor получил более стильный дизайн.

OBOZ.UA напоминает, что о рестайлинге модели Cupra Formentor было известно давно. Теперь машину показали на официальных фото. В целом кузов остался без изменений. Кроссовер Cupra Formentor 2024 года сохранил купеобразный силуэт и обтекаемые линии, которые добавляют визуальной динамичности.

Основные изменения сосредоточили в передней части. Здесь появились новые фары с эффектными интегрированными элементами дневных ходовых огней, новая решетка и воздухозаборники в измененном бампере.

Задний бампер также заменили, обновили графику фонарей. Появились новые колесные диски и свежая палитра цветов кузова. В салоне изменилась отделка, появилось новое оснащение и актуальная модификация мультимедийной системы.

Моторы Cupra Formentor 2024 сохранили разнообразие. Модель предлагают с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридной силовой установкой. Покупателям доступен диапазон 150-333 л.с. в зависимости от выбранной модификации.

Напомним, OBOZ.UA уже показывал большой недорогой внедорожник Kia, который готовят к премьере.