Недорогой кроссовер Nissan Juke показали с эффектной внешностью

Знаменитый недорогой кроссовер Nissan Juke скоро получит новую модификацию. Производитель активно работает над этой машиной, а до тех пор модель показали с эффектной внешностью в сети.

Видео дня

Модель Nissan Juke уже готовят к дебюту в новом поколении. А на канале Digimods DESIGN показали кроссовер 2027 года после очередной модернизации. Возможно, именно так будет выглядеть автомобиль в ближайшем будущем.

Но японский производитель сделает модель Nissan Juke 2026 года намного современнее. Для этого в линейке появится полностью электрический вариант. На дороге уже появились тестовые прототипы.

Платформу новинка разделит с бюджетником Nissan Leaf, который в третьем поколении превратился в кроссовер. Ожидается, что Nissan Juke EV будет вдохновлен эффектным концептом Hyper Punk 2023 года.

Как и почти все автопроизводители, Nissan отказался от планов полной электрификации модельной линейки. Поэтому актуальный кроссовер Juke 2 поколения будут продавать параллельно с новым электрокаром.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый бюджетный кроссовер Fiat.