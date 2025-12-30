Новый кроссовер Fiat будет недорогим и практичным: что известно

Бюджетных кроссоверов Fiat скоро станет больше. Итальянский производитель готовит свою самую практичную модель в сегменте. Уже известно, что для недорогого автомобиля в линейку вернут знаменитое имя.

Видео дня

Речь о перспективной модели Fiat Multipla, которая будет конкурировать с Dacia Bigster. Раньше это был необычный компактвэн. Именно в таком виде его изобразили в Carscoops. Однако серийная машина все же получит внешность SUV – такие автомобили сегодня популярнее.

Итальянский производитель готовит масштабное наступление на сегмент доступных автомобилей сразу с несколькими новинками. После нового Fiat Grande Panda 2025 года в линейке появятся и другие модели.

Официальный дизайн Fiat Multipla еще не показали, но серийный кроссовер уже почти готов. Его разработали на платформе и агрегатах моделей Peugeot, Opel и Citroen. Это позволило ускорить разработку и снизить цену.

Возможно, интерьер Fiat Multipla 2026 года разместит до 7 человек. Наверняка в машине оборудуют вместительный багажник. Впоследствии производитель покажет еще один недорогой кроссовер Fiat Panda Fastback.

OBOZ.UA уже сообщал про новый кроссовер Toyota.