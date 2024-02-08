Новый Renault Duster для Украины: какой кроссовер получат покупатели

Бюджетный кроссовер Renault Duster 3 поколения уже представили официально. Теперь о модели появились новые детали – именно в таком виде автомобиль получат покупатели в Украине.

Новый Renault Duster 2024 года с современным дизайном показали на сайте компании. Долгожданный бюджетный кроссовер начнут собирать на заводе в Турции во втором квартале года.

Модель появится на украинском рынке в 2025 году. Судя по изображениям, новинка почти идентична модели Dacia Duster 3, которую выполнили в стиле концептуального кроссовера Bigster.

Спереди отличается решетка между фарами с крупной надписью Renault на всю ширину. Сзади на дверце багажника также появился логотип бренда. В остальном – дизайн тот же.

Двигатели Renault Duster 3 поколения:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.).

Оснащение Duster 3 поколения получилось достойным: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности. Также в списке оборудования есть бесключевой доступ, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 6 динамиками.

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