Недорогой кроссовер Mazda размером с CX-5 вызвал ажиотаж: цена и фото

Недорогой кроссовер Mazda CX-50 уже успел привлечь внимание покупателей. Экономичная модель, которая по размерам напоминает CX-5, в 2026 году вызвала настоящий ажиотаж на рынке.

Успеху модели Mazda CX-50 способствуют привлекательная цена и популярная гибридная силовая установка. Подробности стали известны Carscoops. Отмечается, что этот автомобиль оказался самым популярным в линейке.

В США, на ключевом авторынке мира, продажи Mazda CX-50 по итогам января выросли на 64,4% – до 10 415 экземпляров. Это бестселлер компании, хотя общие продажи просели на 14%.

Цена Mazda CX-50 стартует с 31 395 долларов. Однако гибридный вариант дороже (35 390 долларов). Внешне Mazda CX-50 Hybrid не отличается от стандартного кроссовера. Это современный автомобиль, выполненный в актуальном корпоративном стиле.

Гибридную силовую установку разработала Toyota. Такой кроссовер оснастили бензиновым двигателем объемом 2,5 л и тремя электромоторами (суммарная отдача 219 л.с.). Но в Mazda самостоятельно откалибровали силовую установку. В стандарте – полный привод. Расход топлива гибрида Mazda CX-50 – около 6 л/100 км.

