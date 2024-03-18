Volkswagen создал большой недорогой автомобиль для семьи. Фото

Недорогой кроссовер Volkswagen Tiguan 3 поколения ранее представили официально с современным дизайном. Теперь в компании создали более практичный вариант этой модели для семьи. Дизайн должны были держать в секрете, однако большую машину уже рассекретили на фото.

Изображения VW Tiguan публикует Autohome. На них показали новый кроссовер до премьеры, которая запланирована на апрель 2024 года. Внешность модели больше не является секретом.

В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Однако новый увеличенный VW Tiguan L на предшественника совсем не похож. А вот дизайн стандартного кроссовера, который представили недавно, модель почти полностью повторяет.

Разница – в габаритах. Колесная база составляет 2791 мм (против 2681 мм у стандартной модели) при длине кузова 4735 мм (+184 мм). То есть новый Volkswagen Tiguan L длиннее почти на 20 см.

Такие размеры позволят предложить покупателям более просторный и практичный салон. Известно о двух двигателях для этой машины – мощностью 181 и 217 л.с. В первую очередь модель ориентирована на китайский рынок.

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