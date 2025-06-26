Недорогого соперника Toyota RAV4 от Nissan сделали экономичнее. Фото

Недорогой кроссовер Nissan Qashqai известен как популярный соперник Toyota RAV4, Kia Sportage и других практичных автомобилей. Эту модель сделали экономичнее после небольшой модернизации.

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Информация про новый Nissan Qashqai e-Power 2025 года стала известна на официальном сайте. Это улучшенный вариант гибридного исполнения. Такой кроссовер теперь выдает 205 л.с., а комбинированный расход топлива составляет 4,5 л/100 км.

Гибрид Nissan Qashqai e-Power выполнили на базе кроссовера, который недавно обновили. Основные элементы, подвергшиеся замене или переработке, – это фары, центральная решетка (ставшая гораздо больше), передний и задний бамперы. Обновили графику задних фонарей. Появились другие колесные диски и расширенная цветовая гамма кузова.

Небольшие изменения произошли в салоне Nissan Qashqai. Производитель предложил обновленный информационно развлекательный комплекс на увеличенном центральном мониторе.

В моторной гамме Nissan Qashqai кроме мощного экономичного гибрида также предложены двигатели объемом 1,3 л мощностью 140 и 160 л.с. Привод – передний или полный.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, в сети показали 25-летний бюджетный кроссовер Toyota в отличном состоянии.