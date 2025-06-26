Старая дешевая Toyota удивила состоянием спустя 25 лет. Фото

В свое время, в начале 90-х годов прошлого столетия, дешевая модель Toyota RAV4 оказалась одним из законодателей сегмента компактных недорогих кроссоверов. Последующие поколения модели только укрепляли позиции. Один из таких автомобилей спустя 25 лет удивил своим состоянием.

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Carscoops показывает уникальный экземпляр б/у Toyota RAV4 2 поколения. Несмотря на то, что машине действительно исполнилось 25 лет, а недавно дебютировало 6 поколение Toyota RAV4 XA60, конкретный автомобиль отлично сохранился.

Это Toyota RAV4 J – особая спецверсия модели для домашнего японского рынка (руль установлен справа). В какой-то момент эту машину привезли в США, где теперь и продают на онлайн-аукционе.

Возраст Toyota RAV4 очень интересен. Автомобили, не предназначенные для рынка США, запрещено использовать на местных дорогах общего пользования – таков закон. Это ограничение снимается, когда машине исполняется 25 лет.

потенциальным покупателям будет интересно узнать, что пробег составляет лишь 5869 км. Такую машину в хорошем состоянии могут продать за 10-20 тысяч долларов.

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