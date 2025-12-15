Недорогого соперника Toyota RAV4 от Jeep показали официально на фото

Новый Jeep Compass 2026 года уже рассекречен официально как долгожданный соперник Toyota RAV4 и других недорогих кроссоверов самого популярного сегмента. Автомобиль после старта производства показали на новых фото.

Видео дня

OBOZ.UA напоминает, что конвейер Jeep Compass уже начал свою работу в Италии. При этом для кроссовера Jeep Compass существует еще одна сборочная площадка – в Канаде. Но работы на предприятии для североамериканского рынка из-за неопределенности экономической ситуации не начинали.

Цена Jeep Compass для Европы стартует с 37 000 евро. Модель следующей генерации разработали на платформе новых Peugeot 3008, Opel Grandland и Citroen C5 Aircross. Гибрид Jeep Compass 2026 предложат на 145 и 195 л.с. Электрические модификации выдают 213 л.с. (запас хода 500 км) и 375 сил (650 км).

Модель Jeep Compass стала совсем другим автомобилем. Теперь это кроссовер с геометричным дизайном в стиле внедорожника. Хотя эксплуатировать эту машину будут преимущественно в городских условиях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про самую дешевую модель Smart.