Недорогого соперника RAV4 от Subaru показали с другим дизайном

Кроссовер Subaru Forester – одна из звезд сегмента недорогих практичных моделей и грозный соперник Toyota RAV4. Модель 6 поколения уже отправилась в продажу, но ее показали с другим дизайном.

Недорогую модель Subaru показали на канале TALKWHEELS с альтернативным дизайном. Выглядит интересно, однако серийный автомобиль вышел на рынок в совершенно другом стиле – более цельном и завершенном.

Недавно кроссовер Subaru Forester Wilderness 2026 года рассекретили официально. Это особое исполнение популярной модели, которую подготовили к бездорожью с помощью специальных покрышек и увеличенного клиренса.

Также был представлен гибрид Subaru Forester. Машина должна понравиться покупателям, спрос на гибриды становится все выше. Гибрид Subaru Forester снаружи не отличается от стандартного исполнения.

В основе конструкции – 2,5-литровый фирменный оппозитный ДВС и электромотор с батареей. Суммарная отдача – 194 л.с. Комбинированный расход топлива – 6,7 л/100 км.

Новый Forester в стандартном исполнении отправился в продажу с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. Все версии модели оснащаются фирменной полноприводной трансмиссией.

