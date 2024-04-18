Citroen показал официально нового соперника Рено Дастер. Фото

Новый бюджетный кроссовер Citroen C3 Aircross 2025 модельного года – долгожданный соперник Рено Дастер с просторным салоном. Автомобиль готовят к полноценной премьере, а пока модель показали на официальных фото.

Бюджетный автомобиль Citroen показали на сайте производителя. Дизайн C3 Aircross нового поколения раскрыли почти полностью. Не показали только салон кроссовера, это произойдет позже. Но кузов показали полностью.

Внешность модели выполнили в современном стиле со всеми актуальными приемами корпоративного стиля французского бренда. Автомобиль выглядит брутально и агрессивно.

Дешевый кроссовер Citroen в длину растянули почти до 4,4 м. Просторный салон позволит установить третий ряд кресел и предложить модель в семиместной конфигурации.

В движение новый Citroen C3 Aircross будет приводить гибридная силовая установка на базе бензинового турбомотора объемом 1,2 л мощностью 100 л.с. Покупатели смогут выбрать и электрический вариант на 156 сил. Привод – только передний.

Ориентировочная цена Citroen C3 Aircross – около 20-25 тысяч евро.

OBOZ.UA ранее сообщал о новой доступной модели Renault.