Недорогая модель Subaru уступила место популярному кроссоверу. Фото

Сегодня седаны теряют позиции перед более популярными кроссоверами на рынке. Недорогая модель Subaru уже уступила место такому автомобилю. Таким образом история Subaru Legacy подошла к концу.

Подробности стали известны Carscoops. Производство модели Subaru Legacy остановилось. На заводе в США теперь будут производить кроссовер Subaru Forester 2025 года.

Седаны давно теряют рыночные позиции под давлением более популярных кроссоверов. До 2026 года многие машины, которые когда-то были очень востребованными, не доживут.

Ранее стало известно о других известных автомобилях привычного формата, которые покинут шоурумы производителей после 2025 года и на ближайшее время исчезнут из производственных планов автомобильных компаний.

По ряду причин некоторые известные седаны исчезнут и не продолжат свою жизнь в 2026 году. Это касается не только Subaru Legacy, но и моделей Audi A4, Nissan Altima и Versa, Volvo S60.

