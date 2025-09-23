Новый дешевый кроссовер Dacia превратили в совсем другую машину. Фото

Дешевый кроссовер Dacia Bigster на базе бюджетника Duster 3 поколения понравился покупателям благодаря низкой цене и практичности. Вдобавок машину превратили в совсем другой автомобиль.

Немецкий дилер Carpoint представил смелый вариант Dacia Bigster Redust Sport от собственного тюнингового подразделения. об этом стало известно Carscoops. Машина получила набор стилистических аксессуаров и теперь похожа на спортивный автомобиль.

Агрессивный дизайн достигнут с помощью новых бамперов, расширенных колесных арок, сниженного клиренса, крупных широких колес и щедрого декора. В технической части изменения не произошли, но покупатели могут выбрать любой вариант стандартных силовых установок.

Двигатели Dacia Bigster 2025 года:

бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 155 л.с.).

Цена Dacia Bigster Redust Sport от Carpoint составит около 35 000 евро. При этом стандартный Dacia Bigster стоит минимум 23 000 евро.

