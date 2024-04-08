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Не ведитесь на низкие цены: эти кроссоверы нельзя покупать по мнению экспертов

Стас Сидилев
Авто Oboz
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Dacia Duster

Сегодня кроссоверы – самые востребованные автомобили как в новом сегменте, так и на вторичном рынке. В продаже много подобных недорогих б/у авто, и это привлекает покупателей. Главное – за низкой ценой разглядеть худший автомобиль и уберечься от неудачной покупки.

Эксперты What Car назвали кроссоверы, которые нельзя покупать. Причина – низкая надежность. Британские специалисты опросили более 20 000 автовладельцев и определили наименее надежные б/у кроссоверы возрастом до 5 лет.

Худшие компактные б/у кроссоверы на рынке в 2024 году:

  1. Citroen C3 Aircross (с 2017 года);
  2. MG ZS (с 2017 года);
  3. Skoda Kamiq (с 2019 года);
  4. Kia Stonic (с 2017 года);
  5. Renault Captur (с 2019 года);
  6. Ford Puma (с 2019 года);
  7. Seat Arona (с 2018 года);
  8. Suzuki SX4 S-Cross (2013-2021);
  9. Volkswagen T-Roc (с 2018 года);
  10. Dacia Duster (с 2018 года).
Citroen C3 Aircross

Антирейтинг возглавил Citroen C3 Aircross. Разные неисправности, по наблюдениям специалистов, возникают примерно в трети автомобилей.

Ford Puma оказался в середине списка. Примерно каждый пятый владелец жалуется на разнообразные поломки.

На последнем месте – Dacia Duster 2 поколения. В списке это наименее проблемный автомобиль.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый большой кроссовер Chery с очень низкой ценой.