Не ведитесь на низкие цены: эти кроссоверы нельзя покупать по мнению экспертов
Сегодня кроссоверы – самые востребованные автомобили как в новом сегменте, так и на вторичном рынке. В продаже много подобных недорогих б/у авто, и это привлекает покупателей. Главное – за низкой ценой разглядеть худший автомобиль и уберечься от неудачной покупки.
Эксперты What Car назвали кроссоверы, которые нельзя покупать. Причина – низкая надежность. Британские специалисты опросили более 20 000 автовладельцев и определили наименее надежные б/у кроссоверы возрастом до 5 лет.
Худшие компактные б/у кроссоверы на рынке в 2024 году:
- Citroen C3 Aircross (с 2017 года);
- MG ZS (с 2017 года);
- Skoda Kamiq (с 2019 года);
- Kia Stonic (с 2017 года);
- Renault Captur (с 2019 года);
- Ford Puma (с 2019 года);
- Seat Arona (с 2018 года);
- Suzuki SX4 S-Cross (2013-2021);
- Volkswagen T-Roc (с 2018 года);
- Dacia Duster (с 2018 года).
Антирейтинг возглавил Citroen C3 Aircross. Разные неисправности, по наблюдениям специалистов, возникают примерно в трети автомобилей.
Ford Puma оказался в середине списка. Примерно каждый пятый владелец жалуется на разнообразные поломки.
На последнем месте – Dacia Duster 2 поколения. В списке это наименее проблемный автомобиль.
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