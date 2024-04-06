Chery готовит для покупателей большой кроссовер по цене Duster. Фото

Новый большой кроссовер Chery Fullwin T9 показали на первых фото перед стартом продаж. Китайский автомобиль получился вместительным, а его цена ожидается на уровне компактного бюджетного кроссовера Renault Duster.

Подробности о новинке рассказывает ITHome. Автомобиль построен на базе Chery Tiggo 9 и по сути является одной из его многочисленных модификаций с обновленной внешностью и гибридной силовой установкой.

Длина нового Chery Fullwin T9 составляет 4795 мм при колесной базе в 2770 мм, ширина равна 1930 мм, а высота – 1738 мм. Такие размеры позволили предложить просторный салон.

Внешне от стандартных бензиновых исполнений и других похожих по размеру китайских кроссоверов Chery новый автомобиль отличается бамперами и декором. Появились свои колесные диски. Однако новинку легко спутать с более крупным SUV – Fullwin T10.

Китайский автомобиль оснащают гибридной силовой установкой. Агрегат объемом 1,5 л сочетается с электромотором и обеспечивает средний расход 4,2 л/100 км и запас хода от батареи до 160 км. Цена Chery Fullwin T9 – около 20 000 долларов.

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