Названы лучшие гибридные авто: топ подержанных моделей

Рынок подержанных гибридов предлагает отличные варианты для экономных водителей, которые ценят низкий расход топлива и надежность. В этом рейтинге собраны модели, сочетающие в себе эффективность, комфорт и доступную цену на вторичном рынке.

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От компактных хэтчбеков до просторных седанов – каждая из них доказывает, что гибридная технология остается выгодным выбором даже после нескольких лет эксплуатации. Эти автомобили отличаются высокой экономичностью, проверенным ресурсом и современными опциями безопасности, утверждает edmunds.com.

Honda Insight (2019-2022)

Третье поколение Honda Insight выглядит как обычный практичный седан, но при этом предлагает просторный салон и приятную динамику.

Главное преимущество – топливная экономичность до 52 миль на галлон в смешанном цикле, что делает ее достойным конкурентом Toyota Prius. Автомобиль имеет качественный салон и богатый набор систем помощи водителю, хотя двигатель может быть шумным, а рекуперативное торможение требует привыкания. Рекомендуется выбирать модели 2021–2022 годов с пакетом EX или Touring, в которых предусмотрены мониторинг слепых зон и поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Средняя цена на вторичном рынке – около $19 000 (844 тыс. грн).

Lexus CT 200h (2011-2017)

Lexus CT 200h стал доступным способом попасть в премиум-сегмент, сочетая экологичность с динамичным характером.

Модель использует экономичный гибридный силовой агрегат от Prius, но отличается лучшей управляемостью и спортивным стилем. В салоне использованы экологичные материалы, в том числе элементы из сахарного тростника. Несмотря на медленный разгон, автомобиль радует надежностью, стильным дизайном и расходом топлива около 42–48 миль на галлон. Лучшие варианты – после рестайлинга 2014 года. Средняя цена – около $12 600 (560 тыс. грн).

Toyota Camry Hybrid (2018-2024)

Это универсальный семейный седан с просторным салоном, отличной управляемостью и высокой эффективностью до 52 миль на галлон.

Гибридная батарея не уменьшает объем багажника, что является большим плюсом. Модель удобна в повседневной эксплуатации, хотя на высоких скоростях более тяжелые комплектации могут казаться вялыми. Оптимально искать версии 2021 года и более поздние с обновленной системой безопасности Safety Sense 2.5+. Средняя цена – около $25 400 (1 млн 134 тыс. грн).

Honda Accord Hybrid (2018-2022)

Accord Hybrid отличается просторным салоном, отличной управляемостью и рекордным для своего класса багажником объемом 16,7 куб. футов.Гибридная трансмиссия имитирует переключение передач, делая езду естественной. Экономичность достигает 48 миль на галлон в лучших комплектациях. Лучше выбирать версию EX-L с подогревом сидений и качественной аудиосистемой, избегая версий с большими 19-дюймовыми дисками. Средняя цена – около $22 900 (1 млн 17 тыс. грн).

Hyundai Sonata Hybrid (2020-2026)

Sonata Hybrid привлекает современным дизайном, просторным задним рядом сидений и плавной ездой.

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивает привычное ощущение переключения, а расход топлива составляет 52 мили на галлон. Модель богата технологиями, но отличается заметным дорожным шумом и скромной динамикой. Стоит обратить внимание на комплектации Limited 2021 года и рестайлинговые модели 2024+. Средняя цена – около $22 000 (982 тыс. грн).

Toyota Prius (2016-2022)

Четвёртое поколение Prius устанавливает стандарты экономичности – базовая версия обеспечивает до 56 миль на галлон.

Автомобиль получил более комфортную подвеску, практичный лифтбэк и надежную конструкцию. В 2019–2022 годах появились обновленный дизайн, опциональный полный привод AWD-e и усовершенствованные ассистенты. Это один из самых безопасных и долговечных вариантов на рынке. Средняя цена – около $18 500 (826 тыс. грн).

Kia Niro (2017-2022)

Kia Niro сочетает в себе преимущества кроссовера и хэтчбека: компактные размеры, удобную парковку и хорошую вместимость.

Модель обеспечивает расход 50–53 мили на галлон, оснащена плавной шестиступенчатой коробкой передач и имеет комфортабельный салон. Как и Prius, доступна в версии plug-in. Рекомендуются модели 2020 года и более поздние с обновленным дизайном. Средняя цена – около $14 600 (651 800 грн).

Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid (2018-2022)

Ioniq PHEV — выгодный вариант с 29 милями чисто электрического пробега и более 50 милями на галлон в гибридном режиме.

Практичный лифтбэк и доступная цена делают его серьезным конкурентом Prius Prime. Модель тихая в городе, но динамика разгона скромная. Лучше выбирать версии 2021–2022 годов. Средняя цена – около $17 250 (770 100 грн).

BMW 330e (2021-2024)

BMW 330e сочетает спортивный характер с эффективностью: 288 лошадиных сил и разгон до 60 миль/ч за 5,6 секунды.

Автомобиль предлагает до 23 миль электрозапаса хода, тихий салон и премиальную управляемость. Батарея немного уменьшает объем багажника, а многие ассистенты входили в дорогие пакеты. Оптимальный выбор – базовые модели 2021 года. Средняя цена — около $29 400.

Volvo S60 Recharge (2021-2025)

Volvo S60 Recharge впечатляет скандинавским дизайном, комфортными сиденьями и мощным plug-in гибридным агрегатом.

Ранние версии развивают мощность 400 к.с., а более поздние модели Extended Range — до 455 к.с. и 41 милю электрозапаса хода. Минусы – небольшой багажник и особенности интерфейса. Рекомендуются модели 2022 года с расширенным диапазоном. Средняя цена – около $33 900.

OBOZ.UA ранее писал о подержанных автомобилях, которые почти никогда не ломаются.

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