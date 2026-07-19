Эти подержанные автомобили практически не ломаются: топ-10

Покупка подержанного автомобиля всегда сопряжена с определенным риском. Именно поэтому многие водители ищут модели, которые уже успели зарекомендовать себя как долговечные и надежные.

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Новое исследование, подготовленное на основе отзывов владельцев, показало, какие автомобили на протяжении многих лет сохраняют высокие показатели безотказности и могут стать удачным выбором на вторичном рынке. В целом в первую десятку вошли сразу четыре модели Lexus. Высокие позиции также заняли автомобили Subaru, Skoda и Toyota.

Lexus стал лидером рейтинга

Лучший результат в рейтинге продемонстрировала марка Lexus, четыре модели которой вошли в первую десятку.

Самым надёжным подержанным автомобилем признали Lexus GS четвертого поколения. Он получил оценку 97,73%. Эта модель уже не первый год удерживает лидирующую позицию благодаря высокому качеству изготовления, комфорту и небольшому количеству неисправностей, о которых сообщают владельцы.

Второе место занял Lexus RX третьего поколения с результатом 96,55%. На третьей позиции оказался Subaru Outback пятого поколения, набравший 96,18%.

В число лидеров также вошли Lexus RX четвёртого поколения и Toyota Prius четвертого поколения. Водители особенно ценят эти автомобили за долговечные силовые агрегаты и беспроблемную эксплуатацию на протяжении многих лет.

Skoda и Subaru получили высокие оценки

Высокие места в списке заняли и автомобили марок Skoda и Subaru. Skoda Karoq и Skoda Yeti вошли в число наиболее высоко оцененных семейных кроссоверов по надежности и практичности.

Владельцы отмечают просторные салоны, умеренные расходы на эксплуатацию и небольшое количество неисправностей даже после многих лет использования.

Хорошие результаты также продемонстрировали Subaru XV и Subaru Outback. Эти модели получили положительные отзывы не только за долговечность, но и за высокий уровень безопасности. Водители ценят их функциональность, однако в то же время обращают внимание на более высокий расход топлива по сравнению с некоторыми конкурентами.

Гибриды также оказались надёжными

Гибридные автомобили приобретают всё большую популярность на вторичном рынке. Toyota Prius четвертого поколения и Lexus CT подтверждают, что гибридная силовая установка может оставаться долговечной даже после многих лет эксплуатации.

Toyota Prius получила высокие оценки за низкий расход топлива, небольшие затраты на техническое обслуживание и выгодную стоимость страхования.

Владельцы Lexus CT также хвалят автомобиль за качество сборки и надежность. В то же время они отмечают, что мультимедийная система автомобиля уже заметно устарела. Однако это не повлияло на оценку безотказности, которая остается одной из самых высоких в рейтинге.

Топ-10 самых надёжных подержанных автомобилей

В первую десятку вошли следующие модели:

Lexus GS четвёртого поколения; Lexus RX третьего поколения; Subaru Outback пятого поколения; Lexus RX четвертого поколения; Toyota Prius четвертого поколения; Skoda Karoq первого поколения; Lexus NX первого поколения; Lexus CT первого поколения; Skoda Yeti первого поколения; Subaru XV первого поколения.

Рейтинг может стать полезной подсказкой для тех, кто планирует приобрести подержанный автомобиль и ищет модель с хорошей репутацией, небольшим количеством неисправностей и умеренным риском дорогостоящего ремонта.

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