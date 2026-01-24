Нарушит ли правила водитель? Тест на знание ПДД

Дорожные ситуации, которые кажутся простыми на первый взгляд, часто скрывают важные нюансы Правил дорожного движения. Именно на таких примерах водители чаще всего ошибаются.

Подобные задачи помогают проверить не только внимательность, но и реальное понимание правил. Поэтому попробуйте определить, правомерны ли действия водителя.

Нарушит ли правила водитель желтого автомобиля, выполнив обгон в показанной ситуации?

Нарушит;

не нарушит.

Объяснение

Есть участок дороги и два автомобиля: грузовой движется прямо, а водитель желтой машины намерен его обогнать.

Начнем со знака 3.27 "Обгон грузовым автомобилем запрещен". Этот знак запрещает обгон водителям транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонныЖелтый автомобиль под эту категорию не подпадает, следовательно, этот знак не запрещает ему выполнять обгон.

Некоторые могут подумать, что водитель желтого автомобиля нарушит правила, поскольку будет выполнять обгон на перекрестке. Действительно, в пункте 14.6 Правил дорожного движения указан перечень мест, где обгон запрещен, и перекресток является одним из них. Однако в данной ситуации имеем выезд с парковки, о чем свидетельствует знак 5.24.1 "Место для стоянки", а такой выезд не является перекрестком, а относится к прилегающей территории. То же касается автозаправочных станций, дворов и выездов из жилых зон.

Соответственно, в этой ситуации водителю желтого автомобиля ничто не запрещает выполнить обгон, а значит, правильным является ответ №2.

