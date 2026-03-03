Надо ли остановиться перед светофором? Тест на знание ПДД

Представьте: вы подъезжаете к перекрестку, а расположенные на нем светофор и знаки напрямую противоречат друг другу. Как поступить в такой ситуации? Для водителя этот вопрос не должен быть сложным, если он хорошо ориентируется в требованиях ПДД.

Насколько хорошо вы помните все соответствующие пункты, поможет определить интересный тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Попробуйте представить себя за рулем белой машины с картинки-задания, которая едет через перекресток прямо. Ваша задача: ответить, обязан ли водитель останавливаться перед светофором в изображенной ситуации? Варианты ответа здесь следующие:

обязан; обязан только при присутствии других транспортных средств; не обязан.

Итак, действие задачи происходит на регулируемом перекрестке – перед собой мы видим светофор, на котором горит зеленый свет. Он позволяет водителю двигаться в любом направлении, в том числе прямо, как он того и желает.

Но, кроме светофора, мы здесь имеем еще и знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен". Он требует от водителя остановиться перед стоп-линией или же, если она отсутствует, то перед самим знаком. Не лишним будет напомнить, что этот знак относится к группе знаков приоритета, и он также обязывает водителя уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по главной дороге.

Тут и получается определенная коллизия. Знак обязывает уступить дорогу другим транспортным средствам, а зеленый сигнал светофора, наоборот, предоставляет водителю белого авто преимущество в движении. Разобраться, кто из них в данной ситуации главный, поможет пункт 8.3 действующих ПДД. Согласно ему, сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета.

Поскольку знак "Проезд без остановки запрещен", как мы уже отметили, относится к группе знаков приоритета, то при работающем светофоре он теряет свою силу. А значит водитель белой машины в этой ситуации должен руководствоваться только сигналами светофора. Зеленый свет не требует от него остановки. А значит правильным является третий вариант ответа.

