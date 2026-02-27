Какого велосипедиста надо пропустить? Тест для водителей

Тесты по Правилам дорожного движения – это не просто способ подготовиться к экзамену, а эффективный инструмент формирования безопасного мышления на дороге. Они помогают лучше запомнить нормы и научиться применять их в реальных ситуациях.

Ситуационные тесты, которые моделируют сложные перекрестки и нестандартные дорожные условия. Именно такая практика формирует уверенность за рулем и уменьшает риск ошибок в реальном движении. Поэтому определите, какому велосипедисту должен уступить дорогу водитель желтого автомобиля?

Какому велосипедисту должен уступить дорогу водитель желтого автомобиля?

велосипедисту 1; велосипедисту 2; обоим; никому.

Объяснение

Имеем участок дороги с тремя участниками движения. Желтый автомобиль поворачивает налево, включив соответствующий указатель поворота. Оба велосипедиста движутся прямо.

Важная деталь: велосипедист 1 едет по велосипедной дорожке и пересекает проезжую часть по велосипедному переезду (обозначенному соответствующим знаком).

Велосипедист 2 движется по обычной проезжей части, придерживаясь правого края дороги.

На первый взгляд может показаться, что водитель желтого авто должен пропустить обоих велосипедистов, особенно велосипедиста 1 – ведь он движется по велосипедному переезду. Часто здесь проводят аналогию с пешеходным переходом. Но это ошибочное предположение.

Согласно пункту 6.5 ПДД Украины, если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

В нашей ситуации велосипедная дорожка пересекает дорогу именно вне перекрестка. Следовательно велосипедист 1 должен уступить дорогу желтому автомобилю.

Теперь рассмотрим велосипедиста 2.

Желтый автомобиль и велосипедист 2 находятся на равнозначных дорогах. На таких дорогах действует правило: водитель, который поворачивает налево, обязан уступить дорогу встречному транспортному средству, движущемуся прямо.

Велосипедист 2 движется прямо, поэтому водитель желтого автомобиля обязан уступить дорогу велосипедисту 2.

Правильный вариант – 2.

