Можно ездить каждый день: названы самые надежные спортивные авто

Раньше автомобилистам приходилось иметь большой гараж на две машины, чтобы разделять повседневную рутину и развлечения. Один автомобиль использовался в качестве надежной семейной машины для поездок на работу, а другой – ждал выходных и безоблачного неба.

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Современный рынок предлагает ряд спорткаров, которые пытаются совместить эти элементы в одном кузове для максимального удовольствия водителя. Однако автомобиль для повседневного использования должен быть не просто динамичным, но и гарантировать, что вы не останетесь посреди дороги из-за внезапной поломки, отмечает издание carbuzz.com.

BMW Z4 (2019-2026)

Двигатель: 3,0-литровый турбированный 6-цилиндровый

Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая

Мощность: 382 к.с.

Крутящий момент: 369 lb-ft OBOZ.UA

Немецкий родстер оснащен надежным двигателем B58. Автомобиль отличается лаконичным дизайном в чрезмерно усложненном современном мире. Хотя в салоне не так много места, пространство оптимизировано максимально эффективно. Благодаря прочным внутренним компонентам двигатель отлично подходит для тюнинга, хотя при длительных нагрузках могут возникать незначительные проблемы с прокладками и системой охлаждения.

Porsche 911 (2009-2012)

Двигатель: 3,8-литровый Flat-6

Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатая автоматическая

Мощность: 380 к.с.

Крутящий момент: 310 lb-ft

Модели поколения 997.2 устранили немало технических проблем предшественников, в частности благодаря устранению уязвимого подшипника IMS. Эта модель предлагает больше места в салоне по сравнению с версией 996. Благодаря заднемоторной компоновке на крошечных задних сиденьях можно разместить детей или использовать это пространство для сумок.

Mazda MX-5 (2015 и по настоящее время)

Двигатель: 2,0-литровый 4-цилиндровый

Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая (доступна также механическая)

Мощность: 181 к.с.

Крутящий момент: 151 lb-ft

Самый популярный родстер в истории сохраняет классическую философию простого заднеприводного автомобиля. Его несложный двигатель делает ремонт недорогим, а умеренный расход топлива (около 30 mpg) является весомым плюсом для повседневных поездок. Топовые комплектации предлагают премиальные опции: аудиосистему Bose, подогрев сидений и кожу Nappa.

Scion FR-S/Toyota 86/Subaru BRZ (2012–2020)

Двигатель: 2,0-литровый Boxer-4

Коробка передач: 6-ступенчатая механическая

Мощность: 200 к.с.

Крутящий момент: 151 lb-ft

Этот заднеприводный спорткар создан в сотрудничестве Toyota и Subaru. Машина отличается относительной практичностью на фоне конкурентов. Опозитный двигатель при надлежащем уходе демонстрирует длительный срок службы, хотя иногда склонен к повышенному расходу масла. Ввиду доступной цены на вторичном рынке важно тщательно проверять историю обслуживания конкретного экземпляра.

Aston Martin V8 Vantage

Двигатель: 4,7-литровый V8

Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая или 6-ступенчатая автоматическая

Мощность: 420 к.с.

Крутящий момент: 346 lb-ft

Обновленный 4,7-литровый агрегат заменил более старую версию двигателя и имеет много общих деталей с Ford и Jaguar. Модели с автоматической коробкой передач подвержены быстрому износу сцепления, что характерно для ранних версий. Перед покупкой также стоит убедиться в отсутствии утечек масла, однако визуально это один из самых привлекательных вариантов для повседневной эксплуатации.

Porsche Cayman/Boxster (2009-2012)

Двигатель: 2,9-литровый Flat-6

Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатая автоматическая

Мощность: 265 к.с.

Крутящий момент: 221 lb-ft

Поколение 987.2 избавилось от критических проблем с недостатком масла и подшипником IMS, которые досаждали ранее. Эти автомобили способны преодолевать более 200 000 миль при условии регулярного технического обслуживания. Стоимость запчастей остаётся высокой, однако автомобиль демонстрирует отличные показатели надёжности и превосходную динамику.

Audi R8 (2008-2015)

Двигатель: 4,2-литровый V8

Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая или 6-ступенчатая автоматическая

Мощность: 424 к.с.

Крутящий момент: 318 lb-ft

Этот автомобиль со средним расположением двигателя прекрасно сохранил свою актуальность. Его 4,2-литровый двигатель считается одним из вершин инженерного искусства Audi. Слабым местом модели являются магнитные амортизаторы подвески, замена которых обходится дорого. Автомобиль отличается качественным интерьером и довольно вместительным передним багажником.

Nissan 370Z (2009-2020)

Двигатель: 3,7-литровый V6

Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатая автоматическая

Мощность: 332 к.с.

Крутящий момент: 270 lb-ft

Более простая и надежная альтернатива сложному GT-R. Его силовая установка VQ37VHR известна своей выносливостью. При выборе машины следует обращать внимание на состояние цилиндров сцепления и блокировки руля. Салон может показаться несколько устаревшим из-за длительного выпуска модели без изменений, однако функция автоматического перегазирования добавляет удобства как на трассе, так и в городе.

Honda S2000 (1999-2009)

Двигатель: 2,2-литровый 4-цилиндровый

Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая

Мощность: 240 к.с.

Крутящий момент: 162 lb-ft

Двигатель F20C специально разработан для работы на высоких оборотах и агрессивной езды. Учитывая возраст автомобиля, главным врагом кузова является коррозия, а замена панелей может стать проблемой из-за редкости модели. При осмотре экземпляров с большим пробегом крайне важно проверять натяжитель цепи ГРМ.

Lotus Evora (2010-2021)

Двигатель: 3,5-литровый V6

Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая

Мощность: 276 к.с.

Крутящий момент: 258 lb-ft

Настоящий эксклюзив, ориентированный исключительно на удовольствие от вождения. Надежность обеспечивается использованием двигателя и коробки передач от коммерческих седанов Toyota, благодаря чему трансмиссия легко справляется с высоким крутящим моментом. Поздние годы выпуска считаются самыми изысканными, хотя поиск и доставка оригинальных запчастей из Великобритании могут занять некоторое время.

OBOZ.UA ранее писал, что Audi решила вернуть A4 в новом формате.

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